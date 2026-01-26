В Госдуме раскритиковали рейтинг военной мощи стран, в котором РФ заняла не первое место

Рейтинг Global Firepower, в котором Россия второй год подряд занимает второе место по военной мощи, не является объективным инструментом оценки, поскольку составляется по непонятным критериям и зависит от личных представлений его автора, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

«Рейтинг Global Firepower только название носит солидное, а на самом деле — это ведь придуманный американским блогером по фамилии Пучек список стран, который мало меняется из года в год», — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, использовать эти данные как реальное измерение боевой мощи вооружённых сил по меньшей мере неосмотрительно. Армия России является первой в мире по оснащению и боевому опыту, а для серьёзной оценки следует обращаться к специализированным изданиям и сравнительным характеристикам конкретных огневых систем, уверен депутат ГД РФ.

«Что касается лично моего мнения, то по опыту и оснащению сейчас нет никого в мире, кто мог бы сравниться с российским солдатом», — заключил собеседник «Газеты.ru».

Напомним, Россия закрепилась на втором месте в мире по уровню военной мощи, на первой строчке значатся США. Такие данные следуют из рейтинга Global Firepower. Для сравнения были взяты 60 критериев, среди них — финансовая составляющая, географическое положение страны, логистика, обеспеченность вооружением и другие показатели.