Военный эксперт заявил, что СВО ускорила эволюцию вооружений Армии России

Специальная военная операция стала площадкой для боевого применения и совершенствования новейших российских вооружений. Как сообщил военный консультант Антон Трутце, оборонная промышленность оперативно поставляет на фронт современные разработки.

Среди ключевых новинок эксперт назвал баллистическую ракету «Орешник», модернизированный комплекс «Искандер-М» и гиперзвуковую ракету «Циркон». Значительно эволюционировали и беспилотники: например, реактивный «Герань-5» теперь способен преодолевать тысячу километров на высокой скорости.

«Логика проста: большая дальность поражения, больше скорости и больше универсальности», — пояснил Трутце сайту MK.Ru.

По его словам, высокоточными стали и авиационные бомбы, которые теперь могут поражать цели на расстоянии до 200 км. Эксперт отметил, что российский ОПК доказал способность к опережающему развитию, а следующий этап будет связан с автономными системами и средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее украинский ресурс Insider UA сообщил о якобы первом ударе новой ракетой «Искандер-И» по территории Украины, указав Винницкую область в качестве цели. Официальных заявлений о применении нового боеприпаса пока не поступало.