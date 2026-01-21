Военный эксперт раскрыл состав нового химического оружия ВСУ

Вооружённые силы Украины, по данным российских военных экспертов, могут применять фосген — удушающий боевой газ — в химических боеприпасах на линии фронта. Об этом заявил историк войск ПВО Юрий Кнутов в интервью NEWS.ru, комментируя находку ветерана СВО с позывным Матрос.

По его словам, фосген особенно опасен: он поражает дыхательную систему и сохраняет эффективность даже при минусовых температурах, в отличие от других химических веществ, которые замерзают уже при −7°C. Кнутов отметил, что ВСУ также используют высококонцентрированный слезоточивый газ под кодовым названием «Черёмуха». Единственная защита — противогаз, подчеркнул эксперт.

Кроме того, он сообщил о необычном механизме активации таких мин: взрыв может происходить из-за электромагнитного поля, создаваемого металлическими предметами — автоматом, гранатой или даже пряжкой ремня. Также рассматривается версия, что мина срабатывает на любое движение вблизи. Это делает такие устройства особенно коварными для разведгрупп и сапёров.

Напомним, ранее ветеран СВО Матрос показал фото нового химического оружия ВСУ. По его словам, боеприпас срабатывает на движение и выделяет ядовитые вещества. Военнослужащий призвал бойцов постоянно смотреть по сторонам и иметь при себе противогазы на позициях.