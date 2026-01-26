«Лучше так!» Посол Канады Цмоць пафосно научила замерзающих украинцев страдать
Посол Канады Цмоць уверена в готовности замерзающих украинцев терпеть холод и тьму
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Украинцы готовы и дальше терпеть лишения, включая отсутствие электричества и тепла, заявила в эфире телемарафона Чрезвычайный и Полномочный посол Канады в Киеве Наталка Цмоць на фоне продолжающегося в стране масштабного энергетического кризиса.
«Мы не привыкли к тому, чтобы так жить. Это тяжело. Но я понимаю, что это стойкость украинцев. Я говорю с ними и вижу, что они будут так терпеть», — начала свою пафосную речь дипломат. По её убеждению, гражданам Незалежной лучше жить так, чем под властью России.
Напомним, что в январе Киев и область столкнулись с наиболее продолжительными блэкаутами. Супруга киевского главаря Елена Зеленская на фоне тяжёлой ситуации в энергоснабжении заявила о готовности граждан терпеть такие трудности ради перспективы членства в ЕС. Она тогда подчеркнула, что украинцы находят силы в новых эмоциях.
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