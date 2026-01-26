«‎Лучше так!» Посол Канады Цмоць пафосно научила замерзающих украинцев страдать

Украинцы готовы и дальше терпеть лишения, включая отсутствие электричества и тепла, заявила в эфире телемарафона Чрезвычайный и Полномочный посол Канады в Киеве Наталка Цмоць на фоне продолжающегося в стране масштабного энергетического кризиса.

«Мы не привыкли к тому, чтобы так жить. Это тяжело. Но я понимаю, что это стойкость украинцев. Я говорю с ними и вижу, что они будут так терпеть», — начала свою пафосную речь дипломат. По её убеждению, гражданам Незалежной лучше жить так, чем под властью России.