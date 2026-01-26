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Опубликовано 26 января, 14:16

Три российских дрона заметили в небе над центром Киева

Над Киевом были замечены три ударных беспилотника, летящих на низкой высоте. Воздушную тревогу в городе запустили лишь тогда, когда они стали приближаться к центру, пишет «Страна.ua».

Дроны в Киеве. Видео © Telegram / Политика страны

Утверждается, что дроны, скорее всего, разведывательные. Они оборудованы камерами и управляются оператором в режиме онлайн через систему Starlink.

По данным источников, один из дронов пролетел над районами Позняки, центром города и направился в сторону Голосеево. При этом, как утверждается, воздушная тревога была объявлена с опозданием — лишь когда аппарат достиг центральной части Киева.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российские военнослужащие теперь начнут применять беспилотники «Упырь-18» с повышенной грузоподъёмностью для выполнения боевых и тактических задач. Такой дрон может десятки километров тащить 10-килограммовую мину.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Владимир Озеров
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