Три российских дрона заметили в небе над центром Киева
Над Киевом были замечены три ударных беспилотника, летящих на низкой высоте. Воздушную тревогу в городе запустили лишь тогда, когда они стали приближаться к центру, пишет «Страна.ua».
Дроны в Киеве. Видео © Telegram / Политика страны
Утверждается, что дроны, скорее всего, разведывательные. Они оборудованы камерами и управляются оператором в режиме онлайн через систему Starlink.
По данным источников, один из дронов пролетел над районами Позняки, центром города и направился в сторону Голосеево. При этом, как утверждается, воздушная тревога была объявлена с опозданием — лишь когда аппарат достиг центральной части Киева.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские военнослужащие теперь начнут применять беспилотники «Упырь-18» с повышенной грузоподъёмностью для выполнения боевых и тактических задач. Такой дрон может десятки километров тащить 10-килограммовую мину.
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