Житель Шебекинского округа погиб после удара дрона ВСУ по автомобилю

Мирный житель погиб после удара украинского дрона по автомобилю в Шебекинском округе. О трагедии сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Тяжёлые новости из Шебекинского округа... В городе Шебекино в результате атаки беспилотника на автомобиль погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. От всех жителей Белгородской области и от себя лично приношу искренние соболезнования всем родным и близким погибшего», — написал он.

Транспортное средство получило серьёзные повреждения, но не было уничтожено.

Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Фрагменты сбитых БПЛА упали на территории двух предприятий, вызвав возгорания, которые затем были ликвидированы. В результате происшествия один человек получил травму, не угрожающую жизни, и был госпитализирован. Подобные инциденты, когда обломки летательных аппаратов повреждают инфраструктуру, становятся всё более частыми в приграничных с Украиной регионах.