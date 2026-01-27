Пророссийские хакеры заблокировали для ВСУ мессенджер Sonata

Пророссийские хакеры из группировок PalachPro и EOS сообщили об успешной кибероперации. Они заблокировали мессенджер Sonata — основной инструмент связи украинских военных. Атака лишила ВСУ возможности координировать действия в реальном времени.

«В результате повторной масштабной DDoS-атаки на серверы мессенджера Sonata, активно используемого украинскими военными, перегрузили систему сетевым трафиком», — приводит комментарий хакера РИА «Новости».

Источник сообщил, что атака остановила все виды связи. Военные не могли обмениваться сообщениями, совершать звонки и передавать файлы. Подразделения на Украине потеряли связь с командованием. Они не получали команды, не передавали данные о местоположении и не вызывали оперативную поддержку.