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Опубликовано 26 января, 21:20

Пророссийские хакеры заблокировали для ВСУ мессенджер Sonata

Обложка © Freepik / DC Studio

Обложка © Freepik / DC Studio

Пророссийские хакеры из группировок PalachPro и EOS сообщили об успешной кибероперации. Они заблокировали мессенджер Sonata — основной инструмент связи украинских военных. Атака лишила ВСУ возможности координировать действия в реальном времени.

«В результате повторной масштабной DDoS-атаки на серверы мессенджера Sonata, активно используемого украинскими военными, перегрузили систему сетевым трафиком»,приводит комментарий хакера РИА «Новости».

Источник сообщил, что атака остановила все виды связи. Военные не могли обмениваться сообщениями, совершать звонки и передавать файлы. Подразделения на Украине потеряли связь с командованием. Они не получали команды, не передавали данные о местоположении и не вызывали оперативную поддержку.

Российский хакер взломал 2400 камер видеонаблюдения на Украине
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Ранее Life.ru писал о действиях хакерской команды Berkut RF. Её участники вывели из строя сайты украинских систем «Кропива» и «Трембита». Система «Кропива» служит главным приложением для управления артиллерией на Украине. Она помогает координировать удары — предоставляет детальные карты, спутниковые данные и точные координаты для стрельбы. Программа связывает между собой разные подразделения.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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