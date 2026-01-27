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Опубликовано 26 января, 21:48

Германия больше не будет передавать Киеву системы ПВО Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Глава Бундесвера Борис Писториус объявил, что Германия более не имеет возможности передавать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. По его словам, собственные потребности страны в противовоздушной обороне теперь являются приоритетом.

Министр подчеркнул, что помощь ФРГ в сфере ПВО уже была весьма значительной. По его утверждению, Берлин передал Киеву свыше трети имевшихся у неё ракетных комплексов подобного класса. Что касается систем IRIS-T, Писториус отметил, что ФРГ остаётся их единственным поставщиком для Украины и продолжит обеспечивать её этим типом вооружений.

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Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время дефицита ракет противовоздушной обороны у Украины нет. При этом он тут же потребовал у США нарастить поставки.

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Артём Гапоненко
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