ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 января, 07:10

Российские войска освободили Купянск-Узловой и приступили к зачистке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Группировка войск «Запад» освободила город Купянск-Узловой, в настоящее время в его кварталах проводятся проверка и зачистка. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерий Герасимов.

«Освобождён Купянск-Узловой, осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе», — сказал он.

Герасимов также сообщил, что боевые действия продолжаются в населённых пунктах Ковшаровка и Глушковка.

Новости СВО. ВС РФ рассекают фронт у Степногорска, штурмуют Лиман, окружение ВСУ под Торецким, Италия ставит Зеленскому ультиматум, 27 января
Новости СВО. ВС РФ рассекают фронт у Степногорска, штурмуют Лиман, окружение ВСУ под Торецким, Италия ставит Зеленскому ультиматум, 27 января

Ранее Валерий Герасимов сообщал, что с начала января Вооружённые Силы России освободили 17 населённых пунктов и взяли под контроль территорию площадью более 500 квадратных километров. Объединённая группировка войск продолжает наступательные действия на всех направлениях специальной военной операции.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar