Российские войска освободили Купянск-Узловой и приступили к зачистке

Группировка войск «Запад» освободила город Купянск-Узловой, в настоящее время в его кварталах проводятся проверка и зачистка. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерий Герасимов.

«Освобождён Купянск-Узловой, осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе», — сказал он.

Герасимов также сообщил, что боевые действия продолжаются в населённых пунктах Ковшаровка и Глушковка.

Ранее Валерий Герасимов сообщал, что с начала января Вооружённые Силы России освободили 17 населённых пунктов и взяли под контроль территорию площадью более 500 квадратных километров. Объединённая группировка войск продолжает наступательные действия на всех направлениях специальной военной операции.