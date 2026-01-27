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Опубликовано 27 января, 07:16

Белый дом опроверг «‎слив» о принуждении Киева отдать Донбасс взамен на безопасность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristi Dangeorge

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristi Dangeorge

Белый дом официально опроверг информацию, что США требуют от Украины отказаться от территориальных претензий и вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря администрации США Анна Келли в ответ на публикацию газеты Financial Times.

«Это абсолютно неверно. Единственная роль США в мирном процессе состоит в сближении обеих сторон для заключения сделки», — заявила Келли.

Она резко раскритиковала издание, добавив, что FT позволяет злонамеренным субъектам лгать анонимно.

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Ранее газета Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники утверждала, что США готовы предоставить Киеву гарантии безопасности, но взамен просят вывести войска из Донбасса, передав территории под контроль России.

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