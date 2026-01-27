FT узнала о планах США дать Киеву гарантии безопасности в обмен на территориальные уступки

Соединённые Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности в обмен на заключение мирного соглашения. При этом документ будет включать территориальные уступки, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Помимо обеспечения безопасности Вашингтон также рассматривает возможность увеличения поставок вооружений Незалежной, если Владимир Зеленский согласится на предлагаемые условия урегулирования.

Ранее сообщалось, что в ходе американо-украинских переговоров обсуждался вопрос размещения миротворческого контингента из нейтральных государств на территории Донбасса. В качестве вариантов рассматривался либо ввод таких сил в определённую часть Донецкой области, либо организация демилитаризованной зоны в этом регионе.