Небо Львовской области окрасилось в красный после взрыва на объекте инфраструктуры
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Утром во вторник, 27 января, во Львовской области был нанесён удар по объекту инфраструктуры. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, однако после взрывов в районе города Броды было зафиксировано плотное задымление. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
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По его словам, в регионе объявлялась воздушная тревога из-за угрозы беспилотников, которые двигались с северного направления в сторону Бродов и Золочевского района. В 07:49 тревогу отменили. После отбоя в сети появились кадры с последствиями удара — над Бродами виден дым, а небо окрасилось в красный. На месте происшествия работают профильные службы.
«Враг атаковал объект инфраструктуры во Львовской области. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших», — написал Козицкий.
А в Киеве более 800 тысяч абонентов уже несколько дней остаются без электричества. На всей территории страны введён режим ЧС в энергетике. Во дворах жилых домов, оставшихся без отопления и электроснабжения, начали устанавливать палатки с генераторами. Эта вынужденная мера стала реакцией на длительные перебои в работе коммунальных систем Украины.
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