Небо Львовской области окрасилось в красный после взрыва на объекте инфраструктуры

Утром во вторник, 27 января, во Львовской области был нанесён удар по объекту инфраструктуры. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, однако после взрывов в районе города Броды было зафиксировано плотное задымление. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Видео © Telegram / Труха

По его словам, в регионе объявлялась воздушная тревога из-за угрозы беспилотников, которые двигались с северного направления в сторону Бродов и Золочевского района. В 07:49 тревогу отменили. После отбоя в сети появились кадры с последствиями удара — над Бродами виден дым, а небо окрасилось в красный. На месте происшествия работают профильные службы.