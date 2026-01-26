Зеленский обеспокоился обороной Харькова
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Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с энергетикой и защитой городов. Командующему ВСУ и министру обороны он поручил срочно определить дополнительные меры обороны арькова.
Зеленский заявил, что самая сложная ситуация с энергоснабжением сейчас в Киеве и Киевской области, Харькове и Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской областях и Запорожье. Только в столице более 1200 многоквартирных домов остаются без отопления.
«Пока что все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными — необходимо действовать быстрее», — подчеркнул он.
Зеленский также дал ряд других поручений: проверить готовность социальной инфраструктуры в Киеве, а премьер-министру вместе с министром финансов — проанализировать возможности для срочной закупки оборудования для альтернативного теплоснабжения и генерации.
ВСУ начали активно укреплять оборонительные сооружения возле Харькова, сообщили ранее СМИ. Инженерные подразделения активно устанавливают сети против дронов на основных трассах возле города.
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