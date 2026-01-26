ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 января, 14:15
3782

Зеленский обеспокоился обороной Харькова

Обложка © Gettyimages / Thierry Monasse

Обложка © Gettyimages / Thierry Monasse

Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с энергетикой и защитой городов. Командующему ВСУ и министру обороны он поручил срочно определить дополнительные меры обороны арькова.

Зеленский заявил, что самая сложная ситуация с энергоснабжением сейчас в Киеве и Киевской области, Харькове и Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской областях и Запорожье. Только в столице более 1200 многоквартирных домов остаются без отопления.

«Пока что все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными — необходимо действовать быстрее», — подчеркнул он.

Зеленский также дал ряд других поручений: проверить готовность социальной инфраструктуры в Киеве, а премьер-министру вместе с министром финансов — проанализировать возможности для срочной закупки оборудования для альтернативного теплоснабжения и генерации.

Наши миномётчики уничтожили точку выгрузки снабжения ВСУ под Харьковом
Наши миномётчики уничтожили точку выгрузки снабжения ВСУ под Харьковом

ВСУ начали активно укреплять оборонительные сооружения возле Харькова, сообщили ранее СМИ. Инженерные подразделения активно устанавливают сети против дронов на основных трассах возле города.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar