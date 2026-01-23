ВСУ начали активно укреплять оборонительные сооружения возле Харькова
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ВСУ начали активно укреплять оборонительные сооружения возле Харькова, рассказали журналистам в российских силовых структурах. Работы включают, в частности, оборонительные сооружения.
«Инженерные подразделения активно устанавливают противодронные сети на основных трассах возле города», — добавил собеседник РИА «Новости».
Ранее ВС РФ сорвали попытку ВСУ выстроить глубокоэшелонированную оборону в Сумской области. Работы велись на расстоянии более 50 километров от линии фронта. Разведка с воздуха обнаружила большую колонну строительной техники. Её уничтожили.
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