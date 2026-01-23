ВСУ начали активно укреплять оборонительные сооружения возле Харькова, рассказали журналистам в российских силовых структурах. Работы включают, в частности, оборонительные сооружения.

Боевики ВСУ устроили склад боеприпасов в храме под Харьковом

Боевики ВСУ устроили склад боеприпасов в храме под Харьковом

Ранее ВС РФ сорвали попытку ВСУ выстроить глубокоэшелонированную оборону в Сумской области. Работы велись на расстоянии более 50 километров от линии фронта. Разведка с воздуха обнаружила большую колонну строительной техники. Её уничтожили.