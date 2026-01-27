В российские загранпаспорта родителей больше не будут вписывать детей

Вписать ребёнка в загранпаспорт родителей больше нельзя. Правительство России 29 января рассмотрит и внесёт в Госдуму законопроект, который отменит эту возможность. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

Поправки готовятся к закону о порядке въезда и выезда и к Налоговому кодексу. Из документов уберут упоминание о процедуре внесения изменений в загранпаспорт и соответствующей пошлины. Единственная допустимая сейчас правка в уже выданный документ — внесение сведений о детях — касается только паспортов старого образца, действующих пять лет. Внести данные в биометрический паспорт на десять лет технически невозможно.

Как отмечали в МВД, услуга непопулярна. За последние пять лет ею пользовались в среднем 2,5 тысячи человек в год, то есть менее одного случая на 900 выданных паспортов. Ключевая причина изменений — защита детей. Некоторые страны, особенно недружественные, могут отказать во въезде несовершеннолетнему, если у него нет собственного загранпаспорта, а есть лишь отметка в документе родителя. С 20 января для выезда за границу детям уже требуется отдельный загранпаспорт, а не только свидетельство о рождении.

Напомним, что с 20 января 2026 года для выезда из России детям до 14 лет в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию требуется загранпаспорт, поскольку свидетельство о рождении исключается из перечня основных документов для пересечения границы. Новые правила действуют независимо от того, сопровождается ребёнок или нет, и для покупки авиабилетов в эти страны также понадобится загранпаспорт. Дети, выехавшие по свидетельству о рождения до указанной даты, смогут вернуться по тому же документу. При этом российские консульства больше не будут оформлять свидетельства на въезд взамен утраченных или в связи с достижением 14 лет за границей.