Детей до 14 лет перестанут выпускать из России без загранпаспорта с 2026 года

С 20 января 2026 года российским детям младше 14 лет для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию понадобится загранпаспорт. Свидетельство о рождении перестанет быть основным документом для выезда за границу. Об этом сообщили в Росавиации.

«С 20 января 2026 года для выезда из России несовершеннолетним в возрасте до 14 лет потребуется загранпаспорт. Свидетельство о рождении исключается из перечня основных документов, удостоверяющих личность гражданина России при выезде за границу РФ», — говорится в сообщении.

Новые правила будут действовать независимо от того, сопровождает ребенка родитель или другое лицо. Для покупки авиабилетов в указанные страны с 20 января 2026 года ребёнку потребуется загранпаспорт. При этом дети, выехавшие по свидетельству о рождении до этой даты, смогут вернуться домой по тому же документу. Росавиация также предупредила, что российские консульства больше не смогут оформлять свидетельства на въезд взамен утраченных документов или по достижении ребёнком 14 лет за рубежом.

К слову, граждане России могут посещать шесть стран без заграничного паспорта: Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Армению, Абхазию и Южную Осетию. Это возможно благодаря международным соглашениям, заключённым между Россией и этими государствами. При поездке в Армению въезд по внутреннему паспорту разрешён только при воздушном сообщении, тогда как для пересечения сухопутной границы потребуется загранпаспорт.