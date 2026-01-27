Москалькова предложила открыть пункт пропуска на границе России и Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила организовать специальный пункт пропуска на границе с Украиной. Эта инициатива направлена на решение гуманитарных проблем разделённых семей.

«Наверное, надо обсудить, что может быть какой-то один пункт пропуска открыть для российских граждан, которые бы хотели приехать к своим родным и близким. Но документов уже не имеют, чтобы легально выехать через другие страны», — сказала Москалькова на заседании фракции КПРФ, представляя доклад о своей работе.

Она добавила, что сегодня многие россияне не могут покинуть Украину из-за просроченных загранпаспортов, а её аппарат, взаимодействуя с международными организациями, уже помог воссоединить более 50 семей. Инициатива призвана создать легальный и безопасный коридор для таких случаев.

Ранее Красный Крест сообщил о сотнях пропавших в Курской области. Глава РКК пояснил, что прежде счёт пропавших шёл на тысячи, однако объём работы постепенно удалось сократить. Теперь организация намерена полностью сконцентрироваться на оставшихся поисках и рассчитывает добиться результата в ближайшее время.