Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 января, 12:18

Москалькова предложила открыть пункт пропуска на границе России и Украины

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / aileenchik

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / aileenchik

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила организовать специальный пункт пропуска на границе с Украиной. Эта инициатива направлена на решение гуманитарных проблем разделённых семей.

«Наверное, надо обсудить, что может быть какой-то один пункт пропуска открыть для российских граждан, которые бы хотели приехать к своим родным и близким. Но документов уже не имеют, чтобы легально выехать через другие страны», — сказала Москалькова на заседании фракции КПРФ, представляя доклад о своей работе.

Она добавила, что сегодня многие россияне не могут покинуть Украину из-за просроченных загранпаспортов, а её аппарат, взаимодействуя с международными организациями, уже помог воссоединить более 50 семей. Инициатива призвана создать легальный и безопасный коридор для таких случаев.

Москалькова: Россия и Украина обсуждают число пленных для нового обмена
Москалькова: Россия и Украина обсуждают число пленных для нового обмена

Ранее Красный Крест сообщил о сотнях пропавших в Курской области. Глава РКК пояснил, что прежде счёт пропавших шёл на тысячи, однако объём работы постепенно удалось сократить. Теперь организация намерена полностью сконцентрироваться на оставшихся поисках и рассчитывает добиться результата в ближайшее время.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Татьяна Москалькова
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar