Москалькова: Россия и Украина обсуждают число пленных для нового обмена

Представители России и Украины обсуждают новый обмен пленными, сейчас уточняются детали и количество человек для взаимной передачи. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с журналистами.

«Сегодня ведётся активный диалог по числу лиц, которые будут включены в обмен и по организационным вопросам. Надеюсь, что в ближайшее время это [обмен пленными] состоится», — подчеркнула она.

Ранее Москалькова уточнила, что российская и украинская стороны завершили взаимный гуманитарный обмен посылками для военнопленных. Данная операция была организована при активном посредничестве Международного комитета Красного Креста. В общей сложности было передано по две тысячи посылок с каждой стороны.