Дандыкин не исключил взятие крупных населённых пунктов после Купянска-Узлового в ближайшие дни

Здесь враг сточил не только оборону, но и одно из последних боевых, так называемых элитных, подразделений. Вполне вероятно, что наша армия будет продвигаться дальше вперёд. То есть перспективы открываются большие. Идём вперёд. И я думаю, враг будет срочно создавать новую линию обороны.