Дандыкин не исключил взятие крупных населённых пунктов после Купянска-Узлового в ближайшие дни
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Российские войска освободили город Купянск-Узловой, в настоящее время в его кварталах проводятся проверка и зачистка. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Life.ru не исключил, что после этого достижения в зоне СВО наших парней ждут новые победы — в ближайшие дни мы увидим новые освобождённые населённые пункты, причём достаточно крупные.
Узловой — это железнодорожная сеть в самом Купянске. Город имеет огромное значение как логистический центр. Его взятие позволяет нам и дальше создавать зону безопасности в Харьковской области, что чрезвычайно важно с точки зрения устойчивости и безопасности Белгородской области.
Здесь враг сточил не только оборону, но и одно из последних боевых, так называемых элитных, подразделений. Вполне вероятно, что наша армия будет продвигаться дальше вперёд. То есть перспективы открываются большие. Идём вперёд. И я думаю, враг будет срочно создавать новую линию обороны.
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