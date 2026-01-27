Депутат Госдумы порассуждал о сроке полной блокировки Telegram в России

Telegram в России могут заблокировать к сентябрю нынешнего года. Такое предположение высказал депутат Госдумы Михаил Делягин.

Выступая в пресс-центре НСН, парламентарий предположил, что блокировка может произойти по сценарию, аналогичному ограничениям для YouTube. При этом часть аудитории, по его мнению, останется, как это случилось с Instagram*. Делягин отметил, что в этой ситуации бизнесу следует адаптироваться, в том числе осваивать национальный мессенджер MAX, где недавно появился отложенный постинг.

При этом Михаил Делягин уточнил, что у него нет инсайдерской информации на этот счёт, и это лишь его личное предположение.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявлял, что ограничения для WhatsApp и Telegram вводятся не «из вредности», а за несоблюдение российского законодательства. По его словам, мессенджеры, как «гости», должны работать по российским законам, открыть офис в стране и сотрудничать в борьбе с мошенниками, на что компании пока не идут. Именно поэтому, пояснил депутат, в августе 2025 года было принято решение о деградации качества голосовых вызовов в этих сервисах. Telegram не блокируют полностью, поскольку он признаётся также важной социальной платформой для СМИ и пользователей.

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