Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины являются главным вызовом для режима Владимира Зеленского, заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, удары создают серьёзную социальную напряжённость, которая беспокоит Киев даже больше, чем положение ВСУ на фронте.

Гипотетически здесь возможен компромисс, поскольку Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Однако за прекращением огня должно последовать выполнение Украиной определённых требований, гарантом исполнения которых могут выступить ВС РФ, иначе СВО продолжится, уверен экс-парламентарий.

«В Киеве могут сколько угодно говорить, что люди готовы бесконечно терпеть отсутствие отопления, водоснабжения и электричества, но это не так. Удары по энергетике являются главным вызовом для Зеленского», — подчеркнул он в интервью «Ридусу».

Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание на двойные стандарты в отношении ударов по критической инфраструктуре. Глава государства подчеркнул, что Россию просят прекратить удары, но атаки по территории нашей страны продолжаются.