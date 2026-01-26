В Госдуме заявили, что Россия не оставила без ответа атаку ВСУ на резиденцию Путина
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Атака на резиденцию президента России Владимира Путина не осталась без ответа, несмотря на решение не бить специальным оружием по территории Украины. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
По его словам, двумя ключевыми причинами такого подхода стали эффективные действия российских систем противовоздушной обороны, которые предотвратили атаку ВСУ, а также нанесение ответного удара возмездия. Противник в итоге был наказан.
«То есть безнаказанными, безответными деяния Вооружённых сил Украины не остались. Удары возмездия за атаку на госрезиденцию президента были нанесены соответствующим образом», — подчеркнул парламентарий.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что массированная атака беспилотников ВСУ на резиденцию Путина могла стать формальным поводом для жёсткого ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Политик подчеркнул, что подобные действия выходят за рамки обычной эскалации.
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