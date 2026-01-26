В Госдуме заявили, что Россия не оставила без ответа атаку ВСУ на резиденцию Путина

Атака на резиденцию президента России Владимира Путина не осталась без ответа, несмотря на решение не бить специальным оружием по территории Украины. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

По его словам, двумя ключевыми причинами такого подхода стали эффективные действия российских систем противовоздушной обороны, которые предотвратили атаку ВСУ, а также нанесение ответного удара возмездия. Противник в итоге был наказан.

«То есть безнаказанными, безответными деяния Вооружённых сил Украины не остались. Удары возмездия за атаку на госрезиденцию президента были нанесены соответствующим образом», — подчеркнул парламентарий.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что массированная атака беспилотников ВСУ на резиденцию Путина могла стать формальным поводом для жёсткого ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Политик подчеркнул, что подобные действия выходят за рамки обычной эскалации.