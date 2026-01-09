ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 января, 06:55
3199

МО: ВС РФ уничтожили объекты производства БПЛА, атаковавших резиденцию Путина

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Российская армия нанесла удар по цехам, где производились беспилотники для атаки на резиденцию Владимира Путина. В Минобороны РФ заявили, что это массированный ответ за инцидент в ночь на 29 декабря.

Удар был нанесён в ночь на 9 января высокоточным оружием большой дальности с земли и моря, включая комплекс «Орешник» и беспилотники. По данным ведомства, поражены не только производственные мощности для создания БПЛА, но и энергообъекты, питающие украинский ВПК.

Минобороны: Цели удара «Орешником» по объектам на Украине достигнуты
Минобороны: Цели удара «Орешником» по объектам на Украине достигнуты

29 декабря ВСУ предприняли попытку атаки беспилотниками на резиденцию президента России в Новгородской области, использовав, по заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова, 91 дрон, которые были уничтожены. Инцидент, по данным источников, вызвал шок у президента США Дональда Трампа и побудил Владимира Путина заявить ему о пересмотре российской позиции по Украине.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar