Российские военные нашли крупную партию американских крупнокалиберных пулемётов вблизи с Белгородской границей, которая принадлежала бойцам ВСУ. Об этом пишет Mash. Украинские солдаты, как оказалось, получали от Запада Browning M2, которые американцы использовали ещё во Второй мировой и корейской войнах.

Оружие, судя по всему, поставляли бельгийцы. На одних стоит маркировка фирмы FN Herstal, основанной под Льежем в 1889 году, а на других просто спилены серийные номера и названия компаний-производителей (что говорит о подпольной поставке вчёрную). Сначала старое оружие украинские бойцы использовали в оборонительных целях, но теперь его выдают штурмовикам, так как именно у них найдены образцы.

Российские военные протестировали трофеи. Оказалось, они неисправен: механизмы постоянно заедало, внутри была ржавчина, а некоторые винтовки были совсем нерабочие. Наиболее часто встречаемая иностранная винтовка — М4А1, с ней американцы вели бои в Афганистане. Из штурмовых гранатомётов — M141 BDM. Впрочем, российские инженеры «реставрировали» оружие и пустили его против бойцов ВСУ, чтобы оно достойно завершило своё существование.

Ранее Life.ru назвал шесть самых громких провалов западного оружия на Украине. Они должны были разбить Российскую армию и сделать Украину победителем, но оказались бесполезным металлоломом.