Российские военнослужащие разгромили в стрелковом бою на короткой дистанции десант спецназа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины на окраине Красноармейска (Покровска). Как стало известно из рассказа самих бойцов военному корреспонденту kp.ru Дмитрию Стешину, личность противника стала ясна лишь после боя, когда был допрошен пленный и тщательно осмотрены трофеи.

«Мы услышали звук вертолётов, думали, это наши прилетели отработать позиции врага. Но, оказалось, противник. Они поставили дымы, на поле, где высаживались. Где-то в километре от нас», — рассказал боец с позывным Гоша, добавив, что командование контролировало ситуацию с дронов и сразу предупредило о появлении ВСУ.

Спецназовцы ГУР действовали «очень агрессивно, ничего не боялись» и были явно хорошо подготовлены. Первая группа противника попыталась сходу штурмовать здание, где оборонялись российские силы, через окна первого этажа, но была уничтожена при попытке проникновения.

«Их прикрывала остальная группа огнём. Те, кто остался, откатились назад. Наверное, связывались со своим командованием. Попробовали ещё раз. Они почему-то думали, что у них всё легко получится», — добавил Гоша.

Осмотр ликвидированных бойцов выявил наличие у каждого оптики или тепловизора на оружии, качественных раций, дорогой военной обуви и рюкзаков. Именно это снаряжение однозначно указывало на элитную подготовку уничтоженного противника.

Ранее стало известно, что операторы дронов из испытательного центра «Рубикон» группировки войск «Центр» уничтожили около 50 единиц вражеской бронетехники в районе Красноармейска, ДНР. Целью стал участок снабжения в так называемом «треугольнике» между населёнными пунктами Красноармейск, Димитров и Родинское. Значительная часть пораженной техники оказалась иностранного производства.