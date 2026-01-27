Российский разведдрон замечен над центром Львова

Над центром Львова зафиксирован российский разведывательный беспилотник. Об этом сообщают украинские мониторинговые ресурсы.

По словам мэра города, дрон летает на малой высоте. Местные власти призвали жителей сохранять осторожность.

Накануне украинские мониторинговые каналы сообщали о полетах российских разведывательных БПЛА над Киевом. По оценкам военных экспертов, такие дроны используются для уточнения координат и оценки работы систем ПВО перед возможными ударами.