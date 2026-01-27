Госдума приняла два законопроекта против оттока IT-специалистов из госструктур

Госдума во вторник приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов, призванных восполнить дефицит «айтишников» в государственных организациях. Пакет корректирует пункты Уголовного кодекса и КоАП о наказании за ущерб, нанесённый критической информационной инфраструктуре (КИИ).

Депутат ГД Сергей Чижов объяснил Life.ru, что государственные IT-структуры сталкиваются с острой нехваткой кадров, поскольку специалисты опасаются уголовной ответственности за возможные ошибки при защите от кибератак. Чтобы изменить эту ситуацию, Госдума предлагает смягчить меры ответственности для программистов, работающих с критической инфраструктурой.

«Сегодня многие программисты отказываются устраиваться на работу во властные структуры, опасаясь сурового наказания за ошибки, допущенные в ходе отражения хакерских атак», — заметил Чижов.

Новая статья КоАП будет применяться в случае, если ошибки IT-специалиста, обслуживающего КИИ, не содержат признаков преступления. То есть программист понесёт не уголовную, а административную ответственность – в форме штрафа. Сумма составит от 5 до 10 тысяч, а для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч, пояснил депутат. В результате хакерских нападений зачастую становится известно о пробелах, оставленных IT-специалистами в системе защиты государственного ресурса.

Рассмотрим ситуацию: в результате внешнего воздействия государственный интернет-ресурс вышел из строя. Допустивший такой серьёзный сбой штатный программист сегодня рискует стать фигурантом уголовного дела. Понимая это, многие специалисты предпочитают частный бизнес, где ответственность заметно ниже. Государственные организации начинают испытывать дефицит специалистов. Сергей Чижов Депутат

Новый пакет призван решить проблему. Специалист будет понимать: в случае прокола, в самом худшем случае его ждёт только штраф. Это повышает мотивацию держаться за свое рабочее место, заключил собеседник.

Ранее Life.ru рассказывал, что сейчас самой востребованной профессией в IT-индустрии стал DevSecOps-инженер, который обеспечивает безопасность от кибератак на всех этапах создания программного обеспечения. Для новичков зарплаты начинаются от 90-150 тысяч рублей.