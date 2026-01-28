В пригороде Краснодара прогремела серия взрывов, работает ПВО

В Краснодарском крае прогремела серия взрывов. Как пишет SHOT, российская система ПВО отражает уже вторую волну атаки украинских БПЛА.

Первая волна была зафиксирована около двух часов ночи в Северском районе, где жители сообщили не менее чем о девяти взрывах и ярких вспышках в небе. В результате, повреждения получили четыре частных дома в хуторе Свободный и станице Северская.

Вторая волна атаки произошла около шести утра, взрывы были слышны в Юбилейном микрорайоне Краснодара, посёлке Яблоновский, а также снова в Северском районе. На данный момент официальной информации о пострадавших нет.

В связи с инцидентом аэропорт Краснодара уже более четырёх часов закрыт для приёма и отправления воздушных судов.

Также ПВО этой ночью отражала атаку дронов ВСУ над Таганрогом. Свидетели утверждают, что наблюдали вспышки со стороны Таганрогского залива и слышали характерное жужжание в небе. Взрывы также слышали жители соседнего Азова.