Взрыв прогремел в Киеве на фоне работы воздушной тревоги

Как минимум один взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги. Информацию об этом передают украинские СМИ. Глава военной администрации столицы Незалежной Тимур Ткаченко сообщил о падении обломков БПЛА на крышу одного из нежилых зданий. На месте начался пожар.

Ранее, 27 января, во Львовской области был нанесён удар по объекту инфраструктуры. После взрывов в районе города Броды было зафиксировано плотное задымление. Броды — важный транспортный и энергетический узел на западе Украины: через город проходят крупные автодороги, железная дорога, а также соединяются нефтепроводы «Дружба» и Одесса — Броды. На фоне последствия прилёта и задымления жителей пригорода Львова призвали не выходить из домов.