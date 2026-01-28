Армейский жетон спас жизнь бойцу ВС РФ в Красноармейске

Обычный армейский жетон спас жизнь бойцу ВС РФ во время штурма Красноармейска (Покровска) в ДНР. История военного с позывным Татарин рассказал его сослуживец.

«Наши бойцы заходили в подвал кинотеатра «Мир», и наткнулись на ВСУ на лестничном пролёте. Они сначала дали очередь по нашим парням, потом граната влетела. Татарин шёл первый и получил осколочные ранения», — приводит РИА «Новости» слова бойца с позывным Болтон.

Он добавил, что одна пуля прошила бронежилет и попала в стальной жетон, который спас жизнь мужчине.

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