ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 января, 07:41

Армейский жетон спас жизнь бойцу ВС РФ в Красноармейске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PavelNecas

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PavelNecas

Обычный армейский жетон спас жизнь бойцу ВС РФ во время штурма Красноармейска (Покровска) в ДНР. История военного с позывным Татарин рассказал его сослуживец.

«Наши бойцы заходили в подвал кинотеатра «Мир», и наткнулись на ВСУ на лестничном пролёте. Они сначала дали очередь по нашим парням, потом граната влетела. Татарин шёл первый и получил осколочные ранения», — приводит РИА «Новости» слова бойца с позывным Болтон.

Он добавил, что одна пуля прошила бронежилет и попала в стальной жетон, который спас жизнь мужчине.

Боец чудом выжил на СВО после сильного взрыва, его спас подарок матери
Боец чудом выжил на СВО после сильного взрыва, его спас подарок матери

Ранее Life.ru рассказывал, как подаренный школьником питбайк сыграл решающую роль в спасении бойца в зоне специальной военной операции. Десятиклассник из Кургана передал свой мотоцикл для нужд Армии России, и техника оказалась очень востребована на передовой. Питбайк использовали для срочной эвакуации тяжелораненого командира роты с позывным Добрый.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar