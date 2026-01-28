В ДНР Армия России начала боевые действия за посёлок Новый Донбасс. Площадь продвижения наших бойцов составляет до четырёх квадратных километров. Об этом сообщили военкоры Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Наступление на Новый Донбасс стало возможным после установления контроля российскими войсками над населёнными пунктами Ивановка и Новое Шахово. Действия направлены на закрепление позиций и расширение зоны контроля в данном районе.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России наращивают темпы продвижения на севере Донецкой Народной Республики, включая Славянское направление. Количество территорий ДНР, освобождаемых российскими войсками, увеличивается ежедневно, особенно после взятия Северска.