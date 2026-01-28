Политолог заявил, что в ОАЭ готовят схему отхода войск в случае завершения конфликта на Украине

В Абу-Даби ведётся техническая работа над планом развода войск на случай политического урегулирования украинского конфликта. Такое мнение в беседе с радио «Комсомольская правда» высказал политолог Марат Баширов.

По его словам, в ОАЭ уже функционирует рабочая группа, которая прорабатывает детали будущего процесса. Её задача — подготовить чёткий алгоритм действий на тот момент, когда будет принято политическое решение о выводе ВСУ с территорий ДНР и других спорных областей.

«Рабочая группа в Абу-Даби обсуждает план развода сторон. То есть, если будет принято политическое решение... этот план должен уже лежать на столе. То есть какие войска выходят первыми, какие выходят последними. Как обеспечивается безопасность колонн?», — пояснил эксперт.

Баширов подчеркнул, что группа решает практические вопросы: очерёдность вывода войск, безопасность колонн с личным составом и имуществом, контроль за процессом и действия в случае инцидентов. Это необходимо, чтобы после политического соглашения стороны не тратили время на обсуждение процедур, а могли сразу приступить к их реализации. По его словам, такая работа носит скорее технический, чем политический характер.