Заявления Владимира Зеленского о принципиальном отказе от территориальных компромиссов и якобы финальной готовности договора о гарантиях безопасности со стороны США вызвали скепсис в экспертных кругах. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive охарактеризовал подобную риторику как полностью оторванную от действительности.

Аналитик признался, что позиция украинского руководства, исключающая любые уступки, вызывает у него крайнее недоумение и лишает возможности логически интерпретировать происходящее. По мнению Дэвиса, слова о стопроцентной готовности документа с Вашингтоном также не имеют ничего общего с реальным положением дел, поскольку официальные лица Соединённых Штатов до сих пор не предоставили никаких подтверждений по этому вопросу.

Напомним, что ранее глава киевского режима публично настаивал на незыблемости границ и уверял общественность в том, что пакет американских гарантий безопасности для Украины уже полностью сформирован.

Ранее сообщалось, что многие украинцы согласны на уступку территорий ради мира. Сторонников такого мнения стало значительно больше после массового отключения электричества в стране. Люди устали от бессмысленной борьбы, которая выгодна только их главарю и больше не хотят жертвовать собой.