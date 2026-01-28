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Опубликовано 28 января, 08:15

Оторваны от реальности: Американский эксперт усомнился в адекватности стратегии Киева

Дэвис: Заявления Зеленского о территориях оторваны от реальности

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Заявления Владимира Зеленского о принципиальном отказе от территориальных компромиссов и якобы финальной готовности договора о гарантиях безопасности со стороны США вызвали скепсис в экспертных кругах. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive охарактеризовал подобную риторику как полностью оторванную от действительности.

Аналитик признался, что позиция украинского руководства, исключающая любые уступки, вызывает у него крайнее недоумение и лишает возможности логически интерпретировать происходящее. По мнению Дэвиса, слова о стопроцентной готовности документа с Вашингтоном также не имеют ничего общего с реальным положением дел, поскольку официальные лица Соединённых Штатов до сих пор не предоставили никаких подтверждений по этому вопросу.

Напомним, что ранее глава киевского режима публично настаивал на незыблемости границ и уверял общественность в том, что пакет американских гарантий безопасности для Украины уже полностью сформирован.

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Ранее сообщалось, что многие украинцы согласны на уступку территорий ради мира. Сторонников такого мнения стало значительно больше после массового отключения электричества в стране. Люди устали от бессмысленной борьбы, которая выгодна только их главарю и больше не хотят жертвовать собой.

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Оксана Попова
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