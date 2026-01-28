В Госдуме напомнили, что с 1 февраля в РФ проиндексируют пособия и маткапитал

С 1 февраля в России будет проведена плановая индексация ключевых социальных выплат, включая материнский капитал и пособие при рождении ребёнка. Об этом RT сообщила депутат Госдумы, член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий уточнила, что увеличение составит 5,6%. Это коснётся материнского капитала, единовременной выплаты при рождении ребёнка и ряда социальных доплат. Бессараб подчеркнула значимость этого шага для поддержания покупательной способности населения. Она уверена, что это даст людям некоторую уверенность в завтрашнем дне.

«Отсутствие индексации при росте цен на товары, работы, услуги было бы достаточно серьёзной ношей на плечах простых тружеников, поэтому этого нельзя допускать. Индексация жизненно необходима», — заключила депутат.

По её словам, регулярная индексация является необходимой мерой социальной защиты, которая помогает семьям и наиболее уязвимым категориям граждан справляться с ростом стоимости жизни.

Ранее в Госдуме рассказали, как можно получить проиндексированный материнский капитал в 2026 году. Депутаты отметили, что индексация этой выплаты проводится в нашей стране ежегодно с 1 февраля решением правительства. Таким образом, меры поддержки не зависят от даты рождения ребёнка.