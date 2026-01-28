Массовое появление на фронте нового тяжёлого российского дрона «Упырь-18», способного нести 10-килограммовые боеприпасы, резко ускорило продвижение и снизило потери войск, вызвав серьёзную обеспокоенность в Польше. Об этом сообщил военный корреспондент Дмитрий Кулько в беседе с «Царьградом».

По его словам, дрон с 18-дюймовой рамой способен доставлять мощные боеприпасы, такие как мина ТМ-62, на десятки километров, эффективно уничтожая укреплённые объекты и блиндажи, что штурмовые группы не могли сделать неделями. Кроме того, «Упыри» активно используются для снабжения подразделений в сложных условиях, например, во время боёв за Купянск.

Корреспондент напомнил, что вопрос о необходимости тяжёлых дронов был поднят на Прямой линии с президентом в конце 2025 года. В январе 2026-го проблема была решена с появлением «Упыря-18», который в войсках уже прозвали «тайным оружием» Владимира Путина». Ранее российские части испытывали нехватку массовых и дешёвых FPV-дронов, уступая противнику в количестве.

Параллельно, как отмечается, продолжается модернизация других ударных БПЛА, таких как «Герань-2», которые получили ручное управление, ракеты «воздух-воздух» и возможность использования терминалов Starlink.

«Самые распространённые на фронте дроны, поднимающие 3-4 килограмма, далеко не всегда позволяют решить задачу. При том что ТМ-62 сегодня стала незаменимым боеприпасом для российских штурмовиков и возможность доставить её по воздуху, конечно, сильно упрощает задачу», — заключил Кулько.