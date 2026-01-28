Конфликт на Украине теоретически может завершиться к ноябрю 2027 года, однако для этого потребуется политическая воля Киева, которой в настоящее время нет. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Колесник отметил, что боевые действия могли бы прекратиться и раньше, если бы не противодействие Украины и ряда западных стран, в первую очередь Великобритании, Германии и Франции.

«Может ли он завершиться к ноябрю 2027 года? Всё может быть, но для этого нужна воля обеих сторон. Пока со стороны Украины её не наблюдается. Для Киева это будет означать крах всего, во всяком случае, нынешнего режима», — пояснил депутат.

Он добавил, что ситуация может измениться в случае проведения президентских выборов на Украине или смены политического курса в ключевых странах ЕС. Парламентарий также высказал мнение, что многие граждане Европейского союза заинтересованы в ведении бизнеса с Россией.

Ранее политолог заявил, что в ОАЭ уже продумывают технические моменты для отвода войск России и Украины с линии фронта. По его словам, эксперты разрабатывают чёткий алгоритм, а также реакцию сторон на возможные неурядицы в процессе.