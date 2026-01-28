Песков переадресовал Минобороны вопрос о потерях в ходе СВО
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Только Министерство обороны уполномочено давать информацию о потерях в ходе специальной войны операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя доклад Центра стратегических и международных исследований США.
Представитель Кремля переадресовал вопрос о потерях в ВС РФ Минобороны.
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При этом, по многочисленным независимым оценкам, потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) превысили один миллион человек. Эти цифры подчеркивают серьёзные последствия конфликта для украинской армии.
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