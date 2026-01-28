Только Министерство обороны уполномочено давать информацию о потерях в ходе специальной войны операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя доклад Центра стратегических и международных исследований США.

Представитель Кремля переадресовал вопрос о потерях в ВС РФ Минобороны.

При этом, по многочисленным независимым оценкам, потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) превысили один миллион человек. Эти цифры подчеркивают серьёзные последствия конфликта для украинской армии.