В Госдуме предложили ввести бесплатное протезирование зубов для пенсионеров

Российских пенсионеров и предпенсионеров предложили обеспечить бесплатным зубным протезированием в рамках базовой программы ОМС. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов. Соответствующие поправки в закон «Об обязательном медицинском страховании» будут внесены на рассмотрение в Госдуму в четверг.

«Подавляющее большинство граждан преклонного возраста сталкиваются с проблемами с зубами, а последствия могут быть самые серьёзные», — заявил Миронов.

По словам депутата, состояние зубов напрямую влияет на общее здоровье пожилых людей. Возрастные изменения и изношенные протезы приводят к ухудшению питания, заболеваниям пищеварительной системы, снижению социальной активности и сокращению продолжительности здоровой жизни.

Бесплатное протезирование возможно лишь по отдельным соцпрограммам для льготников и не во всех регионах страны. Миронов отметил, что принятие законопроекта позволит устранить региональные различия и установить единый социальный стандарт для пенсионеров и предпенсионеров по всей России.

Ранее в Совфеде объяснили, кому положено бесплатное протезирование зубов. Региональные власти вправе определять свои льготные категории граждан, для которых данная услуга финансируется из регионального бюджета, например, посредством компенсации затрат на протезирование.