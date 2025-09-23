В Совфеде объяснили, кому положено бесплатное протезирование зубов

На общегосударственном уровне в России бесплатное протезирование зубов доступно конкретным категориям граждан. Об этом заявила сенатор, председатель общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» Ольга Епифанова.

«Среди них — инвалиды первых и вторых групп, ветераны Великой Отечественной войны и участники боевых действий, а также военные пенсионеры с выслугой не менее 20—25 лет. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением зубных протезов, изготовленных из драгоценных металлов) выполняется в лечебно-профилактических учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения за счёт федерального бюджета», — уточнила сенатор в интервью RT.

Епифанова дополнила, что региональные власти вправе определять свои льготные категории граждан, для которых данная услуга финансируется из регионального бюджета, например, посредством компенсации затрат на протезирование.

Кроме того, Герои России и Советского Союза, а также другие лица, имеющие особые заслуги, имеют право на бесплатные зубные протезы. Данная услуга предоставляется в государственных стоматологических клиниках и предусматривает изготовление и установку типовых зубных протезов. Чтобы воспользоваться этой льготой, необходимо подать заявление в органы социальной защиты населения с полным пакетом документов, включая медицинское заключение о необходимости протезирования.

«При этом региональные власти могут расширять список льготников и создавать дополнительные условия, учитывая особенности своих территорий и социальные программы», — подытожила сенатор.