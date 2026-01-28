В Ростовской области подростки затравили и избили школьницу из-за гибели отца на СВО

В станице Ольгинской Ростовской области 12-летнюю девочку избили одноклассники. Один из обидчиков нанёс ей сильный удар по голове, после чего школьница потеряла сознание. Буллинг начался после гибели отца девочки на спецоперации: обидчики говорили ей, что «у них хотя бы папа есть». Мать ребёнка уже написала заявление в Следственный комитет — родителей нападавшего вызвали в школу для беседы с инспектором по делам несовершеннолетних, передаёт RT.

По данным местных властей, после удара девочка пришла в себя, травм не зафиксировано, и она вернулась к занятиям. Но психологические последствия очевидны: ребёнок замкнулся, семья в шоке. При этом в школе совсем недавно открывали парту памяти в честь погибшего военнослужащего — символ уважения, который не помешал одноклассникам превратить горе девочки в повод для издевательств.

«Ребёнок замкнулся после случившегося. Сейчас я нахожусь в Следственном комитете. Я написала заявление по факту случившегося», — рассказала мама пострадавшей.

А ранее Life.ru писал, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения сына бойца СВО под Псковом. По данным ведомства, 13-летний школьник оскорблял отца сверстника, участвующего в боевых действиях, после чего избил его. Пострадавший попал в больницу.