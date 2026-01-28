Военэксперт раскрыл, зачем Киев раздувает панику из-за возможного вывода войск РФ из Сирии

Украина намеренно раздувает историю с возможным выводом российских военных из Сирии — чтобы выжать из Европы больше денег и оружия. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

По его оценке, реальное число солдат, которых могут перебросить с Ближнего Востока, даже меньше трёх тысяч человек. А шум вокруг темы — чистая информационная игра для западных спонсоров, которые уже начинают уставать от постоянных запросов Киева.

«Украина цепляется за всё для того, чтобы нагнать больше шума для своих спонсоров, чтобы Европа давала больше ракет, денег и средств противовоздушной обороны. Немцы, например, больше не хотят поставлять ВСУ Patriot», — пояснил специалист.

По его словам, причиной ажиотажа стала не реальная угроза переброски, а плохая ситуация на фронте. Дандыкин дополнил, что ВСУ испытывают проблемы на Запорожском направлении и на Донбассе.

Напомним, ранее военный эксперт допустил переброску в зону СВО части сил России из Сирии. По его словам, техника и личный состав, вероятнее всего, отправятся на Донбасс — ключевой участок боевых действий. При этом эксперт воздержался от оценок масштабов вывода, отметив отсутствие официальных данных от Минобороны РФ.