Украинские железные дороги ввели ограничения на движение поездов в прифронтовых регионах. В компании «Укрзализныця» объяснили это усилением обстрелов железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава.

В ряде направлений, в том числе в Харьковской области, железнодорожное сообщение временно сокращается. Для пассажиров организуют стыковочные автобусные рейсы, о которых будут сообщать дополнительно. Часть дальних маршрутов заменяют пересадками на пригородные электрички. На отдельных участках вводится особый режим движения — возможны внеплановые остановки и задержки поездов, включая рейсы из Харьковской, Сумской, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее удары по энергетике Украины признали главным вызовом для режима Владимира Зеленского. По словам, экс-депутата Рады они создают серьёзную социальную напряжённость, которая беспокоит Киев даже больше, чем положение ВСУ на фронте.