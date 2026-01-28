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Опубликовано 28 января, 15:49

Украинские власти ограничили движение поездов в прифронтовых регионах

Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Украинские железные дороги ввели ограничения на движение поездов в прифронтовых регионах. В компании «Укрзализныця» объяснили это усилением обстрелов железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава.

В ряде направлений, в том числе в Харьковской области, железнодорожное сообщение временно сокращается. Для пассажиров организуют стыковочные автобусные рейсы, о которых будут сообщать дополнительно. Часть дальних маршрутов заменяют пересадками на пригородные электрички. На отдельных участках вводится особый режим движения — возможны внеплановые остановки и задержки поездов, включая рейсы из Харьковской, Сумской, Запорожской и Херсонской областей.

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Полина Никифорова
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