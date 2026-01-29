ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 января, 06:14

Наши бойцы ликвидировали командира 59-й штурмовой бригады ВСУ в Сумской области

Обложка © Шедеврум

Обложка © Шедеврум

В Сумской области был уничтожен командир взвода 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«В Сумскую область дополнительно переброшены расчёты БПЛА 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. В ходе боёв уничтожен один из расчётов вместе с командиром взвода», — уточнил источник.

Новости СВО. ВС РФ держат Купянск, штурм Константиновки, ВСУ несут потери на Сумщине, Венгрия заморозила помощь Украине, 29 января
Новости СВО. ВС РФ держат Купянск, штурм Константиновки, ВСУ несут потери на Сумщине, Венгрия заморозила помощь Украине, 29 января

Ранее российские войска нанесли удар по ключевому объекту ВСУ в приграничной зоне Сумской области. В результате воздействия был уничтожен командный пункт пятого пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины, что привело к потерям среди офицерского состава.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar