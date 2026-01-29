В Сумской области был уничтожен командир взвода 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«В Сумскую область дополнительно переброшены расчёты БПЛА 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. В ходе боёв уничтожен один из расчётов вместе с командиром взвода», — уточнил источник.

Ранее российские войска нанесли удар по ключевому объекту ВСУ в приграничной зоне Сумской области. В результате воздействия был уничтожен командный пункт пятого пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины, что привело к потерям среди офицерского состава.