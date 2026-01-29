WSJ спрогнозировал три пути для Украины в 2026 году

В 2026 году конфликт на Украине может развиваться по трём сценариям: продолжение изнурительной борьбы, полный военный крах украинского государства или же экономическая «усталость» России. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Наиболее вероятным развитием событий представляется дальнейшее затягивание конфликта, переходящего в фазу позиционной войны. Переговорный процесс, скорее всего, останется безрезультатным. Причина в том, что Украина не готова отказаться от своих территорий, в частности от Донбасса, а Россия не намерена отступать от своих стратегических задач. Эксперты полагают, что обе стороны располагают достаточными ресурсами – как техническими и финансовыми, так и человеческими – для поддержания такого положения дел.

Альтернативный сценарий предполагает военное истощение Украины. Аналитики допускают, что дефицит резервов и превосходство России в использовании беспилотников могут привести к прорыву украинской обороны. В таком случае Киев может быть вынужден согласиться на невыгодные условия мира. Эти условия могут включать ограничения на численность украинской армии и восстановление российского влияния на внутренние дела страны. При этом, как отмечается, гарантии безопасности со стороны США в таком сценарии будут крайне ненадёжными.

Третий возможный путь развития конфликта – оказание экономического давления на Россию. Санкции и внутренние экономические трудности могут подтолкнуть Москву к поиску компромиссного решения. Однако на данный момент украинская сторона скептически относится к искренности намерений России в этом вопросе.

Издание особо отмечает, что позиция администрации президента США Дональда Трампа играет решающую роль в развитии ситуации. И Москва, и Киев внимательно следят за возможными реакциями главы Белого дома, опасаясь, что его действия могут повлиять на ход переговоров, если они зайдут в тупик.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио сообщал о достижении общего понимания по гарантиям безопасности Украины. По его словам, соглашение включает размещение небольшого контингента европейских сил, преимущественно французского, при обязательной поддержке со стороны США. Он отметил, что на данный момент существует общее соглашение о ключевых принципах, которые должны обеспечить «надёжность защиты» Украины.