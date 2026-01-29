РФ и Украина обменяются телами погибших военных 29 января

29 января между Россией и Украиной состоится обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.

Процедура пройдёт в рамках гуманитарных договорённостей, которые стороны периодически реализуют даже на фоне продолжающегося конфликта.

Напомним, ранее Украина вернула тела двух российских военнопленных. Они попали в плен Вооружённых сил Украины (ВСУ) в мае 2025 года. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сослалась на подтверждение этого факта через украинский телеграм-канал, который 5 июня того же года обнародовал видеозапись с пленными.