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Опубликовано 29 января, 08:37

РФ и Украина обменяются телами погибших военных 29 января

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

29 января между Россией и Украиной состоится обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.

Процедура пройдёт в рамках гуманитарных договорённостей, которые стороны периодически реализуют даже на фоне продолжающегося конфликта.

Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле «‎1000 на 26»
Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле «‎1000 на 26»

Напомним, ранее Украина вернула тела двух российских военнопленных. Они попали в плен Вооружённых сил Украины (ВСУ) в мае 2025 года. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сослалась на подтверждение этого факта через украинский телеграм-канал, который 5 июня того же года обнародовал видеозапись с пленными.

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Дарья Нарыкова
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