Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проинформировала общественность о возвращении Россией тел двух военнослужащих, которые в 2025 году оказались в плену у украинской стороны, при этом на момент захвата они не имели видимых ранений.

Москалькова уточнила, что, по её данным, эти двое попали в плен Вооружённых сил Украины (ВСУ) в мае 2025 года. Она сослалась на подтверждение этого факта через украинский Telegram-канал, который 5 июня того же года обнародовал видеозапись с пленными. На этой записи они отчётливо сообщали о своем пленении, не имея никаких повреждений.

Омбудсмен также отметила, что, несмотря на имевшиеся доказательства, киевские власти официально не подтверждали факт нахождения этих военнослужащих в плену в ответ на официальные запросы российской стороны.

Позднее, как сообщила Москалькова, их тела были переданы России в рамках процедуры обмена телами, произошедшей в сентябре и октябре 2025 года. Она добавила, что экспертизы, проведенные специалистами Министерства обороны РФ, установили, что причинами смерти обоих военнослужащих стали многочисленные осколочные ранения шеи с повреждением крупных сосудов, а также массивная кровопотеря, вызванная взрывом.

В заключение Москалькова акцентировала внимание на том, что действия Украины, по её мнению, нарушают все установленные положения международного гуманитарного права, включая нормы Женевской конвенции.

Ранее Татьяна Москалькова заявила о тяжёлых условиях содержания жителей Курской области, удерживаемых на территории Украины. Оказавшихся в заложниках россиян представители киевского режима кормят одной кашей. Омбудсмен подчеркнула, что вопрос возвращения курян домой остаётся одним из ключевых в переговорах с Международным комитетом Красного Креста.