Кремль не исключил многодневный формат переговоров экспертов в Абу-Даби
Песков допустил, что консультации в Абу-Даби могут продлиться несколько дней
Обложка © Life.ru
Новый раунд переговоров экспертов в Абу-Даби при необходимости может занять более одного дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля отметил, что продолжительность встречи будет зависеть от хода обсуждений.
«Может быть и два дня, если потребуется», — сказал он.
При этом Песков уточнил, что конкретное время начала переговоров пока не определено и будет объявлено позднее.
Абу-Даби в последние месяцы стал одной из ключевых площадок для международных контактов по вопросам безопасности и урегулирования конфликта на Украине. В столице Объединённых Арабских Эмиратов ранее уже проходили встречи представителей России, США и Украины, включая переговоры экспертных групп. Эмираты выступают в роли нейтральной стороны и посредника, предоставляя площадку для диалога, в том числе по гуманитарным и военно-политическим вопросам. Кремль неоднократно отмечал конструктивную роль ОАЭ в организации подобных контактов и поддержании каналов общения между сторонами.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.