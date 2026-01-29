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Регион
Опубликовано 29 января, 13:15

Кремль не исключил многодневный формат переговоров экспертов в Абу-Даби

Песков допустил, что консультации в Абу-Даби могут продлиться несколько дней

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Новый раунд переговоров экспертов в Абу-Даби при необходимости может занять более одного дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля отметил, что продолжительность встречи будет зависеть от хода обсуждений.

«Может быть и два дня, если потребуется», — сказал он.

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При этом Песков уточнил, что конкретное время начала переговоров пока не определено и будет объявлено позднее.

Абу-Даби в последние месяцы стал одной из ключевых площадок для международных контактов по вопросам безопасности и урегулирования конфликта на Украине. В столице Объединённых Арабских Эмиратов ранее уже проходили встречи представителей России, США и Украины, включая переговоры экспертных групп. Эмираты выступают в роли нейтральной стороны и посредника, предоставляя площадку для диалога, в том числе по гуманитарным и военно-политическим вопросам. Кремль неоднократно отмечал конструктивную роль ОАЭ в организации подобных контактов и поддержании каналов общения между сторонами.

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Марина Фещенко
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