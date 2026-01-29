Кремль отказался комментировать сообщения об энергетическом перемирии с Киевом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Россией и Украиной.

«Нет, я не могу пока это комментировать», — заявил Песков на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о возможных договоренностях по отказу от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Он подчеркнул, что в настоящий момент Кремль не располагает информацией, которую мог бы подтвердить публично.

Ранее в ряде российских и украинских провоенных Telegram-каналов появилась неподтверждённая информация о том, что Москва и Киев якобы договорились прекратить удары по энергетическим объектам. Официальных заявлений сторон на этот счёт не последовало. В предыдущие месяцы вопрос защиты энергетической инфраструктуры неоднократно поднимался в контексте возможных переговоров, однако конкретных соглашений публично объявлено не было.