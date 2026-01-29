ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 января, 10:18

Кремль отказался комментировать сообщения об энергетическом перемирии с Киевом

Песков не подтвердил информацию о прекращении ударов по украинской энергетике

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Россией и Украиной.

«Нет, я не могу пока это комментировать», — заявил Песков на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о возможных договоренностях по отказу от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Новости СВО. ВС РФ держат Купянск, штурм Константиновки, ВСУ несут потери на Сумщине, Венгрия заморозила помощь Украине, 29 января
Новости СВО. ВС РФ держат Купянск, штурм Константиновки, ВСУ несут потери на Сумщине, Венгрия заморозила помощь Украине, 29 января

Он подчеркнул, что в настоящий момент Кремль не располагает информацией, которую мог бы подтвердить публично.

Ранее в ряде российских и украинских провоенных Telegram-каналов появилась неподтверждённая информация о том, что Москва и Киев якобы договорились прекратить удары по энергетическим объектам. Официальных заявлений сторон на этот счёт не последовало. В предыдущие месяцы вопрос защиты энергетической инфраструктуры неоднократно поднимался в контексте возможных переговоров, однако конкретных соглашений публично объявлено не было.

Отсчёт запущен: Всплыло забытое предсказание Жириновского о конце СВО на 2026 год
Отсчёт запущен: Всплыло забытое предсказание Жириновского о конце СВО на 2026 год

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar