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Опубликовано 29 января, 12:21

Броневики «Тигр» с «постапокалиптическим» тюнингом замечены в зоне СВО

Обложка © Telegram / Старший Пограннаряда

Обложка © Telegram / Старший Пограннаряда

Telegram-канал «Старший пограннаряда» опубликовал фотографии бронеавтомобилей «Тигр» ВС РФ, замеченных в зоне СВО. Машины оснащены массивными защитными элементами, придающими им «постапокалиптический» вид.

«Вот транспорт для апокалипсиса», — говорится в подписи к фотографиям.

Броневик «Тигр» с защитой от дронов. Фото © Telegram / Старший Пограннаряда

Броневик «Тигр» с защитой от дронов. Фото © Telegram / Старший Пограннаряда

На представленных снимках запечатлены бронеавтомобили ВПК-233114 «Тигр», оснащённые схожими защитными конструкциями, напоминающими «мангалы». Эти сплошные решётчатые экраны полностью закрывают корпус машины, обеспечивая защиту от атак дронов-камикадзе. Дополнительно, некоторые зоны были усилены резиновыми элементами.

Кроме того, «Тигры» оборудованы комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способными подавлять системы управления БПЛА. Для снижения визуальной заметности в статичном положении машины также используют маскировочные сети.

«Дроны ему как слону дробина»: На СВО замечены неубиваемые железные «монстры»
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Ранее в зоне СВО обнаружили необычное оружие — пулемёт Горюнова СГ-43, установленный на зенитный станок системы Василия Дегтярёва. Пулемёт задействуют для стрельбы по низколетящим БПЛА. Боевая скорострельность — до 250 выстрелов в минуту.

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Наталья Демьянова
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