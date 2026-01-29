Депутат Гусев разнёс систему бакалавриата и призвал следом покончить с ЕГЭ

Система бакалавриата, от которой планируют отказаться в России, неэффективна, а следующим шагом для повышения уровня образования должна стать отмена ЕГЭ. Такое мнение в разговоре с Life.ru выразил депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев.

Конечно, система бакалавриата себя не оправдала. Это очень правильный шаг, а следующим шагом надо отменять ЕГЭ, потому что в этом причина в том числе падающего уровня образования в России. Дмитрий Гусев Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия»

По словам парламентария, проблема бакалавриата в том, что студенты приходят в вуз плохо подготовленными после ЕГЭ, а затем четыре года могут учиться без должной базы. Гусев отмечает, что при преподавании он сам сталкивался с тем, что студенты-бакалавры к шестому курсу не имели базовых знаний, которыми обладали студенты советских времён. Депутат подчеркнул, что бакалавриат и ЕГЭ являются главными причинами падения качества образования в стране и именно их реформирование необходимо для исправления ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в РФ произойдёт трансформация системы высшего образования. Нынешняя структура «бакалавриат – магистратура» будет упразднена. Вместо неё вводится новая модель, состоящая из двух уровней: базового высшего образования, продолжительность которого варьируется от четырёх до шести лет в зависимости от направления подготовки. При этом первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева заявила, что переход не будет резким.